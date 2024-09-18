Düğün dönüşü engelli kadına cinsel istismar: 7 tutuklama
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 23 yaşındaki engelli bir kadın, katıldığı düğünden evine döndüğü sırada bir grup tarafından cinsel istismara uğradı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen 2'si yabancı uyruklu 9 kişi, operasyonla yakalandı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.
Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de 23 yaşındaki zihinsel engelli kadına katıldığı düğünden evine döndüğü sırada cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eşkalleri belirlenen 2'si yabancı uyruklu 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan 2'si yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.