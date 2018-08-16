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Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti

Bir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz? Bazı düğün fotoğrafçıları bunu yapabildiklerini söylüyor. Nikâh törenleri ve düğünlerde yıllarca çalışan fotoğrafçılardan bazıları, 7 farklı boşanma işaretini sosyal haber sitesi Reddit'te paylaştı.

16.08.2018 - 17:47 | Güncelleme:
- Getty Images

Bir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz?

Bazı düğün fotoğrafçıları yıllarca edindikleri deneyimlere dayanarak çekim yaptıkları çiftlerin kaderini öngörebileceklerini söylüyor.

Fotoğrafçıların sosyal haber sitesi Reddit'te paylaştığı boşanma işaretleri şöyle:

1- Çiftlerden birinin fotoğraf çektirmekle hiç ilgilenmemesi

Bir damat beni telefon açarak tuttu. Nikâh törenine gidip, kendimi geline tanıttığımda fotoğraf makinemi işaret edip "Bu lanet olası şeyi sakın bugün benim üzerine doğrultma!" dedi. Çok zor bir gün olmuştu. 3 ay sonra boşandılar.

Bence partnerinizin ihtiyaçlarını memnuniyetle göz önünde bulundurmak tatmin edici, uzun vadeli ilişkinin anahtarı.

Rob Greer, Los Angeleslı düğün fotoğrafçısı

2 -Yeni evli çiftin düğünde hiç birlikte vakit geçirmemesi

Nikah töreninden sonra, çoğu çift düğünü heyecanla bekler.

Bir keresinde bütün bir düğünü fotoğrafladım ve çiftin beraberken çektiğim fotoğrafları iki elin parmaklarını geçmiyordu. Bu çok kötü bir işaret.

Gretchen Wakeman

3 Evliliğin kendisinden çok, nikâha ve düğüne odaklanmak

Birlikte fotoğraf çektiğim ortağımla bunu sık sık konuşuyoruz. 8, 10, 12 saat boyunca gelin ve damadı bir objektife bakarak, diğer etkenlerden bağımsız görüntülüyoruz ve birbirleriyle olan etkileşimlerine odaklanıyoruz.

Özellikle, temas, sıcaklık, duygusal bağa dair anları yakalamaya çalışıyoruz. Bunlar olmayınca, yokluğu hemen anlaşılıyor.

Çiftlerin organizasyon toplantılarında, nişan çekimlerinde ve nikâh günü kullandıkları dili dinleyerek çok fazla vakit geçiriyoruz. Kısa sürede neye odaklandıkları ortaya çıkıyor.

Çok sayıda çift, özellikle de genç çift nikâh ve düğünlerini düşünüyorlar ama evliliğin kendisini planlamayı pek dikkate almıyorlar.

Genç çiftler ve daha yaşlı-ikinci evliliklerini yapan çiftler arasındaki farklar büyük.

SuccesiveApprox

- Getty Images

4 - Olabilecek en kötü anda cep telefonuyla konuşmak

Hala birlikteler mi bilmiyorum ama bir damat nikâh töreninde yürürken telefonda konuşuyordu ve kot giymişti.

Gelin de gördüğüm en mutlu gelin değildi. Maalesef gelinin verdiği tepkinin fotoğraflarını çekmedim.

directinLA

5- Çiftin arasında hiç kimya olmaması

İlk yaptığım fotoğraf çekimi, Philedelphia'daki bir sanat müzesinde evlenen çiftinkiydi.

10 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan ve bana mesleği öğreten arkadaşım da benimleydi.

Çiftin öpüşürken bir fotoğrafını çekmek istedi ve birbirlerini öpmelerini istediğinde gelin "Hayır, hayır, teşekkürler" dedi.

100'den fazla nikâh töreninde çekim yapmıştı ve hiç birbirlerinden bu kadar hoşlanmayan bir çift görmediğini söyledi.

CoLmes

- Getty Images

6- Düğün pastasının kesilme biçimi

Kulağa biraz klişe gelebilir ama bence düğün pastası kesildiğinde olanlar da çok önemli. Çift hemen birbirlerine pasta yediriyor mu? İyiye işaret. Biri diğerinin burnuna, yüzüne krema bulaştırıyor mu? Sorun yok.

Ama çiftlerden biri misillemede mi bulundu? Kötü işaret. Bence bu ilişkinin sonu olacak sevgisizliğe dair bir işaret.

Yüzünüze krema bulaştırılmasını istemiyorsanız bile, buna gülüp geçebilmeli ve iyi vakit geçirebilmelisiniz.

2D Printer

7- Para konusunda farklı tutumlar

Bir çift stüdyoya geldiğinde, satış sunumumu yapıyor ve neden beni düğün fotoğrafçıları olarak seçmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyordum. Gelin tuvalete gitmek için izin istedi ve kalktı. Gelin uzaklaşırken, damat bana 'Bu düğün beni mahvedecek. Bütçe şu an başta planladığımızın iki katı" dedi.

150 misafirin davetli olduğu muhteşem düğünlerinden 6 ay sonra ayrıldılar.

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