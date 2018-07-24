Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Fatih Ercan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.



Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre 10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan 27 yaşındaki Ercan'ın naaşı uçakla Elazığ'a getirildi. Şehit için Elazığ İzzetpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için dua edildi. Ercan'ın naaşı, Elazığ merkez Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe Kümeevleri mevkisindeki mezarlıkta defnedildi.

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