Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, trafikte adeta terör estirtti. İSTOÇ’tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevki’ine geldiğinde önce yolu trafiğe kapattı. Ardından dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi yaptıklarını profesyonel kameralarla kaydettiren magandalar bir de insansız hava aracı kaldırıp o anları ve oluşan trafiği havadan görüntüledi. Bu sırada trafikte uzun kuyruklar oluştu.

TESPİT EDİLDİLER

Gruptakiler bununla da yetinmeyip mega kentin adeta altını üstüne getirdi. Otoyol dışında cadde ve sokaklarda da defalarca 'yanlama' hareketi yaparak patinaj çekip duman çıkartan sürücülerden bazıları da yasak olmasına rağmen “çakar” sistemini açtı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde magandaların kimlikleri tespit edildi.

YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen trafik magandalarının yakalanması için polis harekete geçti. Trafik sivil ekiplerince İstanbul’un yollarında terör estiren 3 trafik magandası yakalandı.Yapılan çalışmalarda, drift yapan sürücü, aracıyla ego dumanı çıkartan ve çakar çakan sürücü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri sürüyor.