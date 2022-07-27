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Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün konvoyunda drift yapan magandaya ceza
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Düğünde drift yapan maganda hem ceza yedi hem de aracından oldu

Trabzon'da, geçen pazar günü düğün konvoyunda aracıyla drift yapan sürücü, jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı. İdari para cezası kesilip, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi

Düğün konvoyunda drift yapan magandaya ceza
HABERTURK.COM

Trabzon'da, düğün konvoyunda aracıyla drift atan sürücüye para cezası kesilip hakkında adli işlem başlatıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ortahisar İlçesi Pelitli Mahallesi'nde 24 Temmuz akşamı düğün konvoyunda bir aracın drift yaptığına yönelik ihbar jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda ihbara konu araç ve sürücüsü, jandarma trafik timleri tarafından kısa sürede tespit edildi.

CEZA KESİLİP, EHLİYETİNE EL KONULDU

Jandarma ekiplerince yakalanan sürücü Ö.K.'ye 9 bin 125 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan sürücünün drift yapılan aracı ise trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

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