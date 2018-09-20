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Düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli, serbest bırakıldı

Konya'da düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkarak pompalı tüfekle havaya ateş eden ve polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ercan Furkan D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ercan Furkan D., ifadesinde herkesten özür dileyerek, ''Yapmamam gerekiyordu. Düğün konvoyunda bir anda o atmosferden etkilenip ateş ettim'' dedi.

20.09.2018 - 13:48 | Güncelleme: DHA

Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki hafif ticari aracın camından sarkan bir kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya art arda ateş etti. Bu anlar, konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK'

Görüntülerin dün basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. DHA'nın haberine göre, aracın sahibi Doğan Küçükçelebi'ye ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ercan Furkan D. olduğunu saptadı. Ardından polis, şüpheli Ercan Furkan D.'yi 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için dün akşam saatlerinde Konya Numune Hastanesi'ne getirilen Ercan Furkan D., gazetecilerin "Niçin ateş ettiniz?" sorusunu, ''Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil'' diye cevapladı. Şüpheli, "Yaptığınız doğru mu?" sorusuna da ''Doğru değil ama çok şükür yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor'' karşılığını verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Ercan Furkan D., yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ercan Furkan D. ifadesinde herkesten özür dileyerek, ''Yapmamam gerekiyordu. Düğün konvoyunda bir anda o atmosferden etkilenip ateş ettim'' dedi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Şüpheli Ercan Furkan D.'nin camdan sarkıp havaya ateş ettiği aracın sürücüsü Doğan Küçükçelebi'ye ise 'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

 

 

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