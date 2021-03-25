Sahte albay düğün öncesi terk etti, yakayı ele verdi!

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Trabzon'da, düğüne iki gün kala terk ettiği sevgilisinin yakınlarını işe yerleştirme vaadiyle dolandıran sahte albay hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan İ.K. adlı genç kız, internet üzerinden M.P. ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili bir süre sonra evlenme kararı aldı. İ.K. ile evlenmek istediğini belirten M.P. genç kızın akrabaları ile tanıştı. Kendisini albay olarak tanıttı.

İŞ VAADİYLE PARA TOPLADI

Kamu görevlileri ile bağlantıları olduğunu ve referans olabileceğini belirten M.P., iki kişiye kamu kuruma yerleştirme vaadinde bulundu. M.P., A.H.'den çeşitli tarihlerde toplam 15 bin 500 TL, F.M.'den de bekçi olması için çeşitli tarihlerde 8 bin TL'yi N.Ö. adlı kadının hesabına yatırttı.

DÜĞÜNE İKİ GÜN KALA SIRRA KADEM BASTI

M.P., düğüne iki gün kala İ.K.'yi terk etti ve ortadan kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulanamayan M.P.'ye para veren iki kişi suç duyurusunda bulundu. Kars'ta olduğu belirlenen M.P. gözaltına alındı. İki kişiden para aldığını kabul eden M.P. kendisini albay olarak tanıtmadığını savundu.

Parayı geri ödeyeceğini söyleyen M.P. hakkında "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" iddiasıyla dava açıldı. Ağır ceza mahkemesinde açılan davada M.P. hakkında her bir mağdur için 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 5 bin güne ka­dar adli para cezası istendi.

Bu arada hesabına para yatırılan N.Ö. adlı kadının da de M.P.'nin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.