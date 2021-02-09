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Düğün salonları ne zaman açılacak? - 2021 Düğünler hangi tarihte başlıyor, açıklandı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı durumda bulunan düğün salonları yeniden gündemde. Evlilik hayali kuran binlerce vatandaşımız ise düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? - 2021 Düğünler hangi tarihte başlıyor, açıklandı mı?

Türkiye'de günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de düğün salonları, halı sahalar ve internet kafelerin açılış tarihi. Koronavirüs önlemleri kapsamında üğün salonları, halı sahalar ve internet kafeler kapalı durumda bulunuyor. Peki bu işletmeler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

DÜĞÜN SALONU, HALI SAHA VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafelerin açılışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak Kısıtlama kararları bekleniyor

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

Halı sahalar, düğün salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak Kısıtlama kararları bekleniyor

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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