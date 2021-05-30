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Düğün salonları ne zaman açılacak?

Evlilik hayali kuran binlerce çiftin gözü kulağı İçişleri Bakanlığında! Düğün salonları ne zaman açılacak? Kademeli normalleşme 17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsıyor. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle ilgili alınacak yeni kararlar için gözler bakanlığa çevrildi

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ederken, tam normalleşme başlayacak mı düğünler için ne zaman izin verilecek merak ediliyor. Evlenmek isteyen çiftlerin yanı sıra, düğün salonu işletmeleri, müzisyenler ve daha bu sektörden gelir elde eden binlerce vatandaş da bu sorunun yanıtını bekliyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

1 Haziran'da yayınlanması beklenen normalleşme genelgesinde düğün salonlarının açılıp açılmayacağı da belli olacak.

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