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Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah ve düğün salonları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normelleşme sürecine yönelik AVMler, berberler ve kuaförlerin 11 Mayıs 2020 tarihinde açılacağını duyurmuştu. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusu düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez ise düğün salonlarında rezervasyon rakamlarında yüzde 90'lık bir düşüş olduğunu dile getirdi. İşte düğün salonlarının açılacağı tarihe yönelik detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henü resmi bir açıklama gelmedi.

REZERVASYONLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.

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