Düğün sonrası çıkan kavgada bıçakla öldürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'da, düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra düğün sonrası yeniden gelen E.A., R.T. ve E.Ç. ile karşı taraf arasında bu kez kavga çıktı. Kavgada E.Ç. isimli şahıs göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından D.Ö. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.