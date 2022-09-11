Düğün sonrası çıkan kavgada bıçakla öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün sonrası çıkan kavgada bıçakla öldürüldü - Güncel Haberler
ABONE OL

Düğün sonrası iki grup birbirine girdi: 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir düğün eğlencesinde iki gurup arasındaki sözlü tartışma düğünün ardından kavgaya dönüştü. Olayda bıçaklanan 1 kişi hayatında kaybetti

Düğün sonrası çıkan kavgada bıçakla öldürüldü - Güncel Haberler
Düğün sonrası çıkan kavgada bıçakla öldürüldü
0:00 / 0:00
İHA

Afyonkarahisar'da, düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Sultandağı ilçesi Çamözü köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, düğünde iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Düğün eğlencesinin sona ermesinden sonra yakın çevrede bulunan ve alkol alan E.A. (36), R.T. (35), E.Ç. (35) isimli şahıslar ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra düğün sonrası yeniden gelen E.A., R.T. ve E.Ç. ile karşı taraf arasında bu kez kavga çıktı. Kavgada E.Ç. isimli şahıs göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından D.Ö. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Servis ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? 2022-2023 Okul servis ücretleri kısa - uzun mesafe aylık yeni ücret tarifesi belli oldu mu? Hesaplama ekranı!
GÜNDEM Servis ücretleri ne kadar oldu?
Düzce'de motosikletteki gençlerin feci sonu! - En Son Haberler
GÜNDEM Motosikletteki gençlerin feci sonu!
İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda arkadaşını kurtaran çocuk hayatını kaybetti - Güncel Haberler
GÜNDEM Arkadaşını kurtaran çocuk hayatını kaybetti
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı | 2022 Kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM Kırtasiye yardımı başvuru ekranı!
SON DAKİKA! MSB: 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
GÜNDEM MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 3 ...
MEB duyurdu! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS ile bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? PDF
GÜNDEM Bursluluk sınavı sonuçları 2022
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Bursa'da açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Bursa'da açıklamalar
Kahramanmaraş'ta pikniğe gelen çocuk gölde boğuldu! - En son haberler
GÜNDEM Pikniğe gelen çocuk gölde boğuldu
İstanbul'un bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu...! Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu... -Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.