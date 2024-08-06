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        Haberler Gündem Güncel Düğün yolunda feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı | Son dakika haberleri

        Düğün yolunda feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı

        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:33
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        Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu Cavit Karakuyu'nun kullandığı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, Nurullah Uçman yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

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        Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

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        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Uçman ile yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        #Nevşehir
        #Kaza
        #düğün
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