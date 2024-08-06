Düğün yolunda feci kaza: 2'si ağır 13 yaralı
Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu Cavit Karakuyu'nun kullandığı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, Nurullah Uçman yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.