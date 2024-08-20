Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Batman'dan Mardin'e düğüne giden bir ailenin içinde olduğu pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Batman-Kozluk kara yolunun Devecik mevkisinde yolun tek şerite düştüğü bölümde pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, TIR sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.