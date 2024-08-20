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        Haberler Gündem Güncel Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

        Batman'dan Mardin'e düğüne giden bir ailenin içinde olduğu pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:11
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        Batman-Kozluk kara yolunun Devecik mevkisinde yolun tek şerite düştüğü bölümde pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, TIR sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

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        Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

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        Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gittiği öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #trafik kazası
        #Batman
        #mardin
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