Düğünde dehşet saçtılar: 7 yaralı
Mardin'de düğünde sözde eğlence amaçlı havaya ateşe açan vatandaşlar 1'i çocuk toplam 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Mardin'in Derik ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırsal Göktaş Mahallesi'ndeki düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ömer Ç, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.