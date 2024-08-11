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        Düğünde havaya açılan ateş can aldı

        Giresun'un Eynesil ilçesindeki bir düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:43
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        Düğünde havaya açılan ateş can aldı
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        Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Bilal Yetim, oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de 58 yaşındaki Hüseyin Ölçücü'ye isabet etti.

        Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi.

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        #giresun
        #düğün
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