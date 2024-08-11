Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Bilal Yetim, oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de 58 yaşındaki Hüseyin Ölçücü'ye isabet etti.

Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.