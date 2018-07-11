İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, merkez ilçe Işıklar beldesinde 30 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen düğün merasiminde havaya ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine eğlenceye ait kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, havaya ateş ettiği tespit edilen şahısların olayda kullandıkları suç unsuru aletlerin ele geçirilmesi maksadıyla şüphelilere ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

İHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli haklarında yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildikleri bildirildi.