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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde öldürülen Kader son yolculuğuna uğurlandı

        Düğün salonunda öldürülen Kader İrgören son yolculuğuna uğurlandı

        Sultanbeyli'deki bir düğün salonunda, Ahmet Taşan tarafından öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:18
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        19 yaşındaki Kader son yolculuğuna uğurlandı
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        Sultanbeyli'deki olay, dün saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. Üzerinde bulunan silahla Kader İrgören'e ateş eden Taşan daha sonra intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İrgören ve Taşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İrgören yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Taşan'ın tedavisi ise devam ediyor.

        İRGÖREN GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Kader İrgören'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Sultanbeyli'de bulunan Abdurrahmangazi Camisi'ne getirildi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katıldı. Ağabeyleri, genç kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İrgören'in cenazesi akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığına defnedildi.

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