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        Düğünde silahlı kavga: 1 ölü

        Osmaniye'nin nin Düziçi ilçesindeki bir sokak düğününde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada tabancayla vurulan 26 yaşındaki Samet Avcıtürk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:59
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        Düğünde silahlı kavga: 1 ölü
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        Düziçi ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir düğünde dün akşam iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Gruptan kimliği belirsiz bir kişi, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Samet Avcıtürk’ü tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Avcıtürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samet Avcıtürk’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #düğün
        #sihalı kavga
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