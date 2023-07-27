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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddet haberleri bitmiyor! Düğünde eşini bıçakladı! - Son dakika haberler

        Düğünde eşini bıçaklayan koca darp edildi

        Bursa'da Hakan K., sokak düğününde aralarında tartışma çıkan eşi Cansu K.'yi bıçakladı. Hakan K., olaya müdahale eden eşinin kardeşleri tarafından darp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:06
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        Düğünde tartıştığı kocası bıçakladı
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        Bursa'da bir sokak düğününe katılan kişi, tartıştığı eşini bıçakladı.

        Olay, dün gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Hakan K. (47), eşi Cansu K. (34) ile birlikte sokak düğüne katıldı.

        Düğünde Hakan K., aralarında tartışma çıkan eşi Cansu K.'yi bıçakladı. Kadının kardeşleri de olaya müdahale ederek, Hakan K.'yi darp etti.

        Kolundan yaralanan kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hakan K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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