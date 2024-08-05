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        Haberler Gündem Düğünden dönerken öldüler! - Güncel haberler

        Düğünden dönerken öldüler!

        Dünyaevine giren çift en mutlu günlerinde felaketi yaşadı. Çiçeği burnunda gelin ile damat düğün sonrası çıktıkları yolda korkunç bir kazaya karıştı. Hurdaya dönen araçta ikisi de hayatını kaybetti. Geride ise derin bir acı ve yürek yakan düğün görüntüleri kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:15
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        Düğünden dönerken öldüler!
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        Dünyaevine giren çift en mutlu günlerinde felaketi yaşadı.

        Çiçeği burnunda gelin ile damat düğün sonrası çıktıkları yolda korkunç bir kazaya karıştı.

        Hurdaya dönen araçta ikisi de hayatını kaybetti.

        Geride ise derin bir acı ve yürek yakan düğün görüntüleri kaldı.

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