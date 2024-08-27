Düğüne gidiyorlardı! 25 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinden İzmir'deki düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz idaresindeki 20 KK 204 plakalı midibüs, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürülen Sultan Çırak (37) buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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