Düğüne katılan smokinli bir lamanın eğlenceli görüntüleri viral oldu Güzel bir düğün organize eden genç çiftin akıllarına muzip bir fikir geldi. Çift, herkesi şaşırtmak için bir lama kiraladı. J isimli lama, düğüne son derece şık bir smokinle katıldı ve ortaya bu renkli kareler çıktı. Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 14:58 Güncelleme: 13.07.2023 - 14:58 facebook

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23 Haziran'da dünyaevine giren Tara ve Adam, geleneksel bir düğünden ziyade farklı bir konsept denemek istedi.

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Düğünlerin sağdıç ve nedimeleri genelde en yakın arkadaşlardan seçilir ancak çift ilginç bir seçim yaptı.