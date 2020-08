Düğünleri için ayırdıkları parayla hayallerindeki iş yerini açtılar - İZMİR

AA

Karadeniz Teknik Üniversitesinde deniz bilimleri mühendisliği okuyan Ispartalı Gamze Korkmaz ile işletme öğrencisi Kahramanmaraşlı Abdullah Kayıran, bir arkadaşlarının aracılığıyla tanıştı.Mezun olduktan sonra kendi işlerini yapmaya başlayan iki genç, ailelerine hayatlarını birleştirmek istediklerini bildirdi ve yaptıkları işlerde de mutlu olamayınca hayalini kurdukları işi yapmaya karar verdi.Ekonomik olarak iş yeri açamayan çift, ailelerine sazlı sözlü, eğlenceli düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girmek istediklerini, düğün için ayrılan paralarla da iş yeri açmak istediklerini belirtti.Ailelerin karşı çıkmasına rağmen düğün için her iki ailenin ayırdığı yaklaşık 150 bin lirayı alan çift, sade bir nikahla evlendikten sonra İzmir'e taşındı.Gıda üzerine yapacakları iş için kiraladıkları dükkanda tüm hazırlıkları tamamlayan Kayıran çifti, açılış yapacaklara zaman Kovid-19 nedeniyle kısıtlamaların olması nedeniyle açılışı ertelemek zorunda kaldı.Haziran ayında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde açtıkları dükkanlarında çalışmaya başlayan çift, şimdilerde müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.- "Sade bir törenle nikahlandık ve sadece ailelerimiz vardı"Gamze Kayıran (28),AA muhabirine, üniversitede okurken bölümlerindeki işleri yapmayı düşündüklerini ancak hayallerinde hep bir iş yeri açmak olduğunu söyledi.Çok büyük para hedeflerinin olmadığını, kendilerini mutlu edecek bir iş yeri açmayıp düşündüklerini anlatan Kayıran, şöyle konuştu:"Ailelerimiz tanıştı hemen nişanlandık ve sonrasında nikah oldu. Sade bir törenle nikahlandık ve sadece ailelerimiz vardı. Düğün olmaması için savaştık. 'Bizim mutluluğumuz mu daha önemli, düğün mü?' dedik. Bunu sürekli dile getirdik ancak hep 'olmaz, el ne der' dediler. Ancak bu savaşı biz kazandık. Düğün için ayırdığınız bütçeleri bize verin dedik. Bir düğün ne kadara mal oluyor hepsini hesapladık ve ailelerimiz fazla fazla destek oldu. Biraz da kendi birikimimiz vardı. Onları da ekleyip bu iş yerini açtık. Her şeyini kendimiz yaptık. Burası bambaşka bir dükkandı. Abdullah ile geceli gündüzlü çalıştık, bayağı uğraştık. Çok güzel bir duygu. Mutluyuz, huzurluyuz."Kayıran, pandemi nedeniyle arkadaşlarının da düğün yapamadığını, kendilerinin çok doğru bir karar verdiklerini bu süreçte daha iyi anladıklarını, müşterilerinin dükkanı tanımasıyla işlerin daha da arttığını sözlerine ekledi.- "Hayalimizde tatlı, çikolata dükkanı açmak vardı"Abdullah Kayıran da (29) üniversiteyi bitirdikten sonra İzmir'de yaşamaya başladıklarını, okudukları bölümlerdeki işleri yapmak istemedikleri için kendi işletmelerini açmaya karar verdiklerini kaydetti.Kayıran, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz bir gece düğün yapmak için bu kadar para harcamaya gerek olmadığını düşündük. Bunun gerginliği, parası ayrı bir olaydı. Ailelerimize konuyu açtık ve basit bir kız isteme töreni yapalım ve sonrasında da sade bir nikahla bu işi halledelim dedik. Bize harcayacağınız para ve düğünde gelen altınlarla biz bir iş kuralım daha sonra biz her şeyi kendimiz yapabiliriz dedik. Kendi geleceğimizi kendimiz inşa edelim dedik. Ailelerimiz de kabul etti. Hayalimizde tatlı, çikolata dükkanı açmak vardı. Sonunda açtık mutluyuz."