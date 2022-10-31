Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde korkunç olay! Dayı, yeğenine kurşun yağdırdı! - Son dakika haberler
ABONE OL

Düğünün ortasında yeğenine kurşun yağdırdı! Davetlilerin paniği kamerada

Kocaeli'de bir düğünde dayı, husumetli yeğeniyle karşılaşınca tabancayla dehşet saçtı. M.Ç., davetlilerin gözü önünde yeğeni Hakan A.'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan yeğen kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, dayı polis ekipleri tarafından yakalandı. Düğündeki silah sesleri ve davetlilerin panik anları kameraya yansıdı

Düğünde korkunç olay! Dayı, yeğenine kurşun yağdırdı! - Son dakika haberler
İHA

Kocaeli'de bir kişi, düğünün ortasında husumetli olduğu yeğenine silahla vurdu. O onlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken, Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Büyük panik yaşayan davatlilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin'de akılalmaz olay! Kız arkadaşını yumrukladı... - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM O an kamerada! Sokakta kadına feci şiddet!
Son dakika haberi: Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Aslı Baykal CHP'den istifa etti
3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Hastaneye girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardılar
GÜNDEM Hastaneye girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardılar
Deprem çalıştayı! 81 il için Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığı açıklandı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Deprem çalıştayı gerçekleşti! 81 il için Afet Risk ...
24 gün önce kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu!
GÜNDEM 24 gün önce kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni ...
Tüm araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor! Alkol kilidi nedir ve ne zaman uygulanacak?
GÜNDEM Araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor!
Ramazan Bayramı 2023 21-23 Nisan | Hicri 1444 Diyanet Takvimi: Ramazan ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Ramazan Bayramı tarihi belli oldu
Meydanda bankta oturduğu kişiyi böyle bıçakladı
GÜNDEM Meydanda bankta oturduğu kişiyi böyle bıçakladı
Sosyal medyada tepki çekmişti! Kursta dayağa soruşturma! - Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Sosyal medyada tepki çekmişti! Kursta dayağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.