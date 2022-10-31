İHA

Kocaeli'de bir kişi, düğünün ortasında husumetli olduğu yeğenine silahla vurdu. O onlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Dayı M.Ç. düğünde geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. M.Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı. Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken, Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı. Büyük panik yaşayan davatlilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.