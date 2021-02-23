Duhok Valiliği, terör örgütü PKK'nın Gara'da Iraklı vatandaşı şehit etmesini kınadı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "PKK tarafından Duhok vatandaşı Cotyar Muhsin'in kaçırılması, alıkonulması, hapishaneye atılması ve ardından şehit edilmesini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tutuklama ve hapse atmanın sadece yasa çerçevesinde adalet kurumlarının yapacağı bir iş olduğu belirtilen açıklamada, "Bu kurumlar haricindekilerin yaptığı yasa dışı ve insanlık dışıdır. Kürdistan Bölgesi halkına yapılmış bir baskı olarak kabul ediliyor." denildi.

- Muhsin'in cenazesi Duhok'taki köyünde toprağa verildi

PKK'nın Gara'da şehit ettiği siviller arasında bulunan Muhsin'in cenazesi, Malatya'dan ailesince teslim alınıp Duhok'taki köyünde toprağa verilmişti.

Malatya Valiliği dün, Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı Cotyar Muhsin Hüseyin olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna duyurulduğu hatırlatılmıştı.