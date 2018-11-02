Duisburg - Paderborn sahaya çıkıyor

Duisburg ve Paderborn, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Duisburg 6 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Paderborn 17 puanda ve 6. sırada. Duisburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Paderborn, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 265. İddaa'da Duisburg kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Paderborn kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Duisburg son haftadaki Heidenheim 1846 müsabasında 1-0 yenildi.

Paderborn ise Eintracht Braunschweig maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 mağlubiyet alan Duisburg, 2 gol attı ve 9 gol yedi.

Paderborn, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paderborn 10 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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