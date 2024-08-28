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        Haberler Gündem Güncel Dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle çay içip sohbet etti | Son dakika haberleri

        Dükkanına dalan otomobilin sürücüsüyle çay içip sohbet etti

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. Yaralanın olmadığı kazadada iş yerinde hasar oluştu. Kazanın ardından otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet eden iş yeri sahibi, "Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:40
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        Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil bir kafeye girdi.

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        Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra kafeye girdi.

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        Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşkınlıkla izledi.

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        O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

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        Kafenin sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi.

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        #Bursa
        #Kaza
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