Dukla Praha - FK Baumit Jablonec maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Dukla Praha, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü FK Baumit Jablonec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 10 puanlı Dukla Praha 15. sırada bulunuyor, FK Baumit Jablonec 23 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Dukla Praha, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. FK Baumit Jablonec, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Dukla Praha galibiyet oranı 3.90, beraberlik oranı 3.20, FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 1.60. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Dukla Praha son haftadaki Viktoria Plzen müsabasında 1-5 yenildi.

FK Baumit Jablonec ise Slovacko maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dukla Praha, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

FK Baumit Jablonec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FK Baumit Jablonec, 11 gol atarken 5 gol yedi.

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