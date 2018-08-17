Dukla Praha - Slovacko sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Dukla Praha ile Slovacko, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Dukla Praha son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 168. İddaa'da Dukla Praha kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Slovacko kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dukla Praha son hafta oynanan Slavia Prague maçında 5-0 yenildi.

Slovacko ise Viktoria Plzen karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Dukla Praha, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dukla Praha, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Slovacko ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slovacko, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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