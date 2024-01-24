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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA 2024 | Ocak yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç lira oldu ve yüzde kaç zam yapıldı? - Merak Edilenler Haberleri

        Dul ve yetim maaşına zam geldi! İşte 2024 Ocak dul ve yetim aylığı hesaplama tablosu

        Dul ve yetim maaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Emekli maaşlarına yapılan ek zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşini veya ebeveynlerinden birini kaybetmiş olan, zor durumdaki kişilere ödenen dul ve yetim maaşına da zam geldi. İşte 2024 Ocak dul ve yetim aylıklarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:25
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammın yüzde 42.60 olduğunu açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zam oranının yüzde 11,68 olduğunu ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranın yüzde 49,25'e eşitlendiğini açıkladı. Memur maaş zammı ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı eşitlenirken gözler "Ocak ayı yeni dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam yapıldı?" sorusunun yanıtına çevrildi. 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak. Yüzde 25, 50 ve 75 oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına da zam yapıldı. İşte 2024 Ocak zamlı dul ve yetim maaşı hakkında merak edilenler...

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        EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

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        EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklamıştı. Böylelikle emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti.

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        EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

        SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

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        HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." ifadelerine kullandı.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        2024 yılı zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 2574 TL alan yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş, 1268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 3842 TL'ye yükselecek.

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        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 5511,20 TL alan yüzde 50 hissesi olan bir vatandaş, 2714,7 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 8225,47 TL'ye yükselecek.

        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 7541,49 TL alan yüzde 75 hissesi olan bir vatandaş, 3714,2 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL'ye yükselecek.

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        DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

        Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

        Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

        Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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