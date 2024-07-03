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        Haberler Bilgi Ekonomi Dul ve yetim maaşı ödeme tarihleri: 2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

        2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?

        Emekli zammının belli olmasının ardından gözler, dul ve yetim aylığı netlik kazanacak. Dul ve yetim maaşı, bilindiği gibi, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Bu kapsamda yeni dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu ve zamlı dul ve yetim aylığının ne zaman yatacağı gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Temmuz dul ve yetim maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 00:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:09
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        Dul ve yetim aylığı, şartları taşıyan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödenmektedir. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesap edilmektedir. Peki, "2024 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?" İşte yeni dul ve yetim aylığı...

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        2024 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekli maaşının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de artıyor.

        Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

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        DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

        Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

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        Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

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        Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

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