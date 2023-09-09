'Duman gözcüsü' nöbeti eşine devretti

Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü Karlıkdağ Orman İşletme Şefi Mehmet Çetin, "İşletme müdürlüğümüzde 8 yangın gözetleme kulesi var. 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında kulecilerimiz tarafından 7/24 orman yangınlarına karşı gözetleme yapılmaktadır.

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Yeşil vatanı korumak için görevimizin başındayız. Halil ve Huriye Bozdağ çiftimiz, 35 yıldan beridir kulede görev yaparak ormanlarımızı koruyor. Halil Bozdağ emekli oldu, onun yerine eşi Huriye Hanım aynı şekilde görevlerine devam ediyor" dedi.