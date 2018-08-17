Dumbarton - Arbroath maçı ne zaman?

Dumbarton ve Arbroath, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Dumbarton 3 puanla 5. sırada, Arbroath 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dumbarton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Arbroath son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Dumbarton galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Arbroath galibiyet oranı 2.40. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Dumbarton önceki hafta Arbroath mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Arbroath ise Dumbarton karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Dumbarton, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Arbroath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Arbroath, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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