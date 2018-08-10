Dumbarton - Forfar Athletic maçı rakamları

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dumbarton, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Forfar Athletic takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dumbarton son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Forfar Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 388 kodlu maçı oynayanlar; Dumbarton galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Forfar Athletic galibiyet oranı 4.00. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Dumbarton önceki hafta Stirling Albion mücadelesinde 1-2 kazandı.

Forfar Athletic ise Albion Rovers maçında 4-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ