Dumbarton - Montrose sahaya çıkıyor

İskoçya 1.Lig maçında Dumbarton ile Montrose, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Dumbarton 9. sırada bulunuyor, Montrose 6 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Dumbarton, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Montrose son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Dumbarton galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Montrose galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Dumbarton son haftadaki Montrose müsabasında 0-1 yenildi.

Montrose ise Dumbarton maçında 0-1 kazandı.

Dumbarton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Dumbarton, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Montrose, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Montrose, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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