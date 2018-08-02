dolar kuru
Döviz
Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Tarihi zirveyi gören rakamlardan sonra bugün durum nasıl? İşte dolar kuru

Dolar dün gece tarihi zirveyi gördü! Bugüne nasıl başladı

Dün gece sığ piyasada 5 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvesine çıkan dolar kuru bugüne 5 liranın altından başladı. Dolar kuru ilk işlemleri 4.99 TL seviyesinden geçerken, sonrasında 4.96 TL'ye indi

02.08.2018 - 07:53 | Güncelleme:

ABD'nin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım açıklayacağına ilişkin dün akşam saat 19.00 sıralarında gelen bilgiler dolarda yukarı yönlü bir harekete neden oldu.

Dolar/TL 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi.

Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına inse de saat 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0157 ile yeni zirvesine ulaştı.

ABD yönetiminin üst düzey isimleri, bir süredir Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını dile getiriyordu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi ve yaptırım resmileşti.

Ankara'dan ise yaptırım açıklamasına cevap gecikmedi. Türkiye tedbirlerini alacağı, cevap verileceği vurgulandı. Türkiye, açıklamasında, ''ABD'de aklıselimin galip geleceğini umuyoruz.'' dedi ve "Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

DOLARDA BUGÜN NELER OLUYOR

Dolar kurunda dün yaşanan sert hareketlerin ardından bugün ilk işlemler 5 liranın altından geçti. Dolar saat 07.30 itibariyle 4.9890 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.8190 TL oldu.

Daha sonra ise dolar ve euroda gevşeme görüldü. dolar saat 08.40 itibariyle 4.96 TL seviyelerine gerilerken, euro 5.79 oldu. 

Piyasada Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler takip edilirken, her iki cepheden gelecek haberler yakından izlenecek. Bunun yanında gözler Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde olacak.

Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL'deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4'e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü vermişti.

Reuters anketine göre TÜFE'de Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Emaann, seçimi kazandık mı? Gerisini boşveer..
  • Misafir 10 dakika önce
    Ülke iyi yöneltılmıyor daha önce yazmışdım dolar temmuz sonu 5 tl olur diye şimdi gene yazıyorum eylülde dolar 6 tl olur
  • Misafir 31 dakika önce
    Sene sonuna kadar daha çooook artacak
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.