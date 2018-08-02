Dolar dün gece tarihi zirveyi gördü! Bugüne nasıl başladı

ABD'nin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım açıklayacağına ilişkin dün akşam saat 19.00 sıralarında gelen bilgiler dolarda yukarı yönlü bir harekete neden oldu.

Dolar/TL 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi.

Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına inse de saat 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0157 ile yeni zirvesine ulaştı.

ABD yönetiminin üst düzey isimleri, bir süredir Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını dile getiriyordu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi ve yaptırım resmileşti.

Ankara'dan ise yaptırım açıklamasına cevap gecikmedi. Türkiye tedbirlerini alacağı, cevap verileceği vurgulandı. Türkiye, açıklamasında, ''ABD'de aklıselimin galip geleceğini umuyoruz.'' dedi ve "Şu anda ABD makamları ile görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler karşılıklı anlayışa dayalı ve oldukça yapıcı bir atmosferde sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

DOLARDA BUGÜN NELER OLUYOR

Dolar kurunda dün yaşanan sert hareketlerin ardından bugün ilk işlemler 5 liranın altından geçti. Dolar saat 07.30 itibariyle 4.9890 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.8190 TL oldu.

Daha sonra ise dolar ve euroda gevşeme görüldü. dolar saat 08.40 itibariyle 4.96 TL seviyelerine gerilerken, euro 5.79 oldu.

Piyasada Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler takip edilirken, her iki cepheden gelecek haberler yakından izlenecek. Bunun yanında gözler Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerinde olacak.

Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL'deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4'e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü vermişti.

Reuters anketine göre TÜFE'de Temmuz ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0.9 artış bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ