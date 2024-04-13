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        Haberler Televizyon Dün reytinglerde kim birinci oldu? 12 Nisan Cuma dünün AB ve Total reyting sıralaması! Yalı Çapkını, Survivor, Güldür Güldür, Bumblebee

        Dün reytinglerde kim birinci oldu? 12 Nisan Cuma dünün AB ve Total reyting sıralaması!

        Bayram tatili nedeniyle birçok yapım bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. Bunun yerine çeşitli film ve şovlar izleyici ile buluştu. 12 Nisan Cuma akşamı da Güldür Güldür, Yalı Çapkını gibi yapımlar tekrar bölümleriyle yayınlandı. İşte, dün akşamın reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 13.04.2024 - 08:25
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        Reyting sonuçlarının açıklanması, Cuma akşamının en çok izlenen yapımını ortaya koyuyor! Bayram tatili sebebiyle dizilerin yayınlanmaması nedeniyle, birçok kanalda çeşitli filmler ve tekrar bölümleri izleyicilerle buluştu. İşte 12 Nisan Cuma gününün reyting sıralaması...

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        12 NİSAN CUMA REYTİNG SIRALAMASI

        Dün akşam birbirinden farklı yapımlar televizyon ekranlarından izleyicileri ile buluştu. 12 Nisan Cuma akşamının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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