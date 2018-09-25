Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar bugüne 6.16 TL seviyesinden başladı. Kur saat 08.30'da 6.14 seviyesine indi.

GEÇEN HAFTA SERT DALGALANDI

Geçen hafta Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalanmıştı. Kur haftaya 6.3149 seviyesinden başlamıştı.

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aşarken, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.

HAZİNE İHALESİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM TEMASLARI İZLENİYOR

Dolar/TL'de bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştireceği temasları ve Hazine borçlanmaları izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek, 2 yıl vadeli sukuk ile borçlanacak. Hazine'nin TL cinsi sukuk ihracında 1.7 milyar TL borçlanması bekleniyor. Sukuk ihracında 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 12.20 olacak.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ediyor. İçeride bankacılık sektörüne yönelik mali durum tespit çalışması ve jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor.

SEKİZİNCİ ARTIRIM BEKLENİYOR

Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor. Piyasalar, 2019 yılına yönelik görünümün daha az net olmasına rağmen, yılsonundan önce başka bir faiz artırımı daha fiyatlıyorlar.

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