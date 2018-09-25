Dolar
Döviz
Haberler > Ekonomi > Döviz > Dolar son dakika! Döviz kurunda hareketlenme: Dolar ne kadar, kaç TL? 25 Eylül 2018 döviz kuru

Dün sert düşen dolarda bugün neler oluyor?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir" açıklaması sonrası dün 6.05'e kadar gerileyen dolar bugün 6.14 seviyesinde

25.09.2018 - 07:44 | Güncelleme:

Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar bugüne 6.16 TL seviyesinden başladı. Kur saat 08.30'da 6.14 seviyesine indi.

GEÇEN HAFTA SERT DALGALANDI

Geçen hafta Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalanmıştı. Kur haftaya 6.3149 seviyesinden başlamıştı.

TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi  aşarken, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu.  Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.

HAZİNE İHALESİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM TEMASLARI İZLENİYOR

Dolar/TL'de bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştireceği temasları ve Hazine borçlanmaları izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek, 2 yıl vadeli sukuk ile borçlanacak. Hazine'nin TL cinsi sukuk ihracında 1.7 milyar TL borçlanması bekleniyor. Sukuk ihracında 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 12.20 olacak.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

Piyasalar bu hafta ABD  Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ediyor. İçeride bankacılık sektörüne yönelik mali durum tespit çalışması ve jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor.

SEKİZİNCİ ARTIRIM BEKLENİYOR

Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.  Piyasalar, 2019 yılına yönelik görünümün daha az net olmasına rağmen, yılsonundan önce başka bir faiz artırımı daha fiyatlıyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 7 dakika önce
    dolar yükselik kar ederim diye 6.50 den almıştım, devlet bize yardım etsin
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.