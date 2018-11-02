Dunajska Streda - Nitra düellosu

Slovakya Süper Lig maçında Dunajska Streda ile Nitra, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Dunajska Streda 27 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Nitra 15 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Dunajska Streda, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Nitra, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 370 kodlu maçı oynayanlar; Dunajska Streda galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Nitra galibiyet oranı 5.00.

Dunajska Streda önceki hafta Spartak Trnava mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nitra ise Slovan Bratislava maçında 0-1 yenildi.

Dunajska Streda, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 20 gol atıp 8 gol yedi.

Nitra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nitra, 8 gol atarken 12 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ