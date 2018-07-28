Dunajska Streda - Zemplin Michalovce maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Dunajska Streda, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Zemplin Michalovce takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Ev sahibi Dunajska Streda, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Zemplin Michalovce son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 536 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunajska Streda kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Zemplin Michalovce sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dunajska Streda son hafta oynanan Spartak Trnava maçında 0-0 berabere kaldı.

Zemplin Michalovce ise Zilina maçında 1-0 kazandı.

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