Dunajska Streda - Zilina rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Dunajska Streda ile Zilina, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:45. 11 puanlı Dunajska Streda 2. sırada bulunuyor, Zilina 9 puana sahip ve 3. sırada. Dunajska Streda, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Zilina son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Dunajska Streda galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Zilina galibiyet oranı 3.30.

Dunajska Streda son haftadaki Ruzomberok müsabasında 0-4 kazandı.

Zilina, Slovan Bratislava karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Dunajska Streda, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dunajska Streda, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Zilina, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zilina 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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