Dundalk - Bohemians maçı öncesi rakamlar

Dundalk ve Bohemians, 29 Temmuz 2018 Pazar günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 61 puanlı Dundalk 2. sırada bulunuyor, Bohemians 28 puana sahip ve 7. sırada. Dundalk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bohemians, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 542 kodlu maçı oynayanlar; Dundalk galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Bohemians galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Dundalk son haftadaki Bohemians müsabasında 3-0 kazandı.

Bohemians ise Dundalk karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Dundalk, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 37 gol atıp 5 gol yedi.

Bohemians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Bohemians, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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