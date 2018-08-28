Dundalk - Shamrock maçı rakamları

İrlanda Premier Lig maçında Dundalk ile Shamrock, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Dundalk 70 puanla 1. sırada, Shamrock 43 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dundalk, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shamrock, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 540. İddaa'da Dundalk kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Shamrock kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Dundalk son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 0-2 kazandı.

Shamrock ise Bohemians karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Dundalk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dundalk, kendi sahasında 39 gol attı, 5 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 8 gol atarken 12 gol yedi.

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