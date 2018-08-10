Dundee - Aberdeen düellosu

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Dundee, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Aberdeen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Dundee, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Aberdeen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 377 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Aberdeen sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Dundee son hafta oynanan Glasgow Rangers maçında 4-0 yenildi.

Aberdeen ise Hearts karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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