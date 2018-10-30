Dundee - Celtic maçı istatistikleri

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Dundee, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Celtic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:45. Dundee 3 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Celtic 19 puanda ve 3. sırada. Dundee son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Celtic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 552 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee kazanırsa 10.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Celtic sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Dundee son haftadaki Glasgow Rangers müsabasında 4-0 yenildi.

Celtic ise Hamilton karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Dundee, evinde 5 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 12 gol yedi.

Celtic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Celtic, 7 gol atarken 3 gol yedi.

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