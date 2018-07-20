Dundee United - Alloa Athletic düellosu

Dundee United ve Alloa Athletic, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Dundee United 1 puanla 3. sırada, Alloa Athletic 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Dundee United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Alloa Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Dundee United galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alloa Athletic galibiyet oranı 0.00.

Dundee United son haftadaki Alloa Athletic müsabasında 3-1 kazandı.

Alloa Athletic ise Dundee United karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Dundee United, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ