Dundee United - Partick Thistle maç önü

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Dundee United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Partick Thistle takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Dundee United 5. sırada bulunuyor, Partick Thistle 3 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Dundee United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Partick Thistle son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 353 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee United kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Partick Thistle sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dundee United önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 2-4 kazandı.

Partick Thistle ise Hamilton maçında 2-2 berabere kaldı.

Dundee United, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Partick Thistle, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Partick Thistle, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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