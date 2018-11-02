Dundee United - Queen of the South maçı istatistikleri

Dundee United ve Queen of the South, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Dundee United 18 puanla 3. sırada, Queen of the South 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Dundee United, son 6 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Queen of the South, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dundee United kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Queen of the South sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Dundee United son haftadaki Livingston müsabasında 2-0 kazandı.

Queen of the South ise Brechin City karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Dundee United, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Queen of the South, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Queen of the South, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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