Dunfermline Athletic - Dundee United maçı rakamları

İskoçya Championship maçında Dunfermline Athletic ile Dundee United, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 11 puanlı Dunfermline Athletic 7. sırada bulunuyor, Dundee United 15 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Dunfermline Athletic, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dundee United, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunfermline Athletic kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Dundee United sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dunfermline Athletic son haftadaki Dundee United müsabasında 2-1 yenildi.

Dundee United, Dunfermline Athletic karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Dunfermline Athletic, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 7 gol yedi.

Dundee United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dundee United, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ