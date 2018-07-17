Dunfermline Athletic - Peterhead maçı rakamları

Dunfermline Athletic ve Peterhead, 17 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup D maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Peterhead, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Dunfermline Athletic galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.00, Peterhead galibiyet oranı 7.80. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Dunfermline Athletic önceki hafta Hearts mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Peterhead ise Elgin City maçında 0-3 kazandı.

Peterhead, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Peterhead 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.